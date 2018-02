Por Timothy Gardner

WASHINGTON (Reuters) - O Departamento de Energia dos Estados Unidos (DOE) disse nesta quarta-feira que está criando uma unidade para proteger a rede elétrica do país e outras infraestruturas contra ataques cibernéticos e desastres naturais.

A proposta de orçamento do presidente Donald Trump apresentada nesta semana incluiu 96 milhões de dólares em financiamento para o Escritório de Segurança Cibernética, Segurança Energética e Resposta a Emergência.

O secretário de Energia, Rick Perry, disse que o DOE "desempenha um papel vital na proteção da infraestrutura energética da nossa nação contra ameaças cibernéticas, ataques físicos e desastres naturais e, como secretário, não tenho maior prioridade que estas".

Em julho de 2017, o DOE ajudou empresas norte-americanas a se defenderem contra um ataque de hackers que tinha empresas de energia, incluindo pelo menos uma usina nuclear, como alvo. A agência disse que os ataques não tiveram impacto na geração de eletricidade e que qualquer efeito se limitou a redes administrativas e comerciais.

No mês anterior, o Departamento de Segurança Interna dos EUA e a polícia federal do país (FBI) emitiram um alerta para empresas industriais, advertindo que, durante meses, hackers atacaram reatores nucleares e outras infraestruturas do setor de energia elétrica, usando emails contaminados para conseguirem credenciais de acesso a redes.

(Por Timothy Gardner)