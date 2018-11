Por Mathieu Rosemain

BARCELONA (Reuters) - Fabricantes europeus de chips tentaram minimizar as preocupações do mercado de possível desaceleração na demanda global durante conferência de investidores em Barcelona nesta semana, mostrando otimismo sobre pedidos de montadoras de carros e smartphones.

A queda recente de preço, devido à demanda mais fraca para chips de memória e o consequente aumento dos níveis de estoques, levou analistas a acreditar numa queda da indústria global de semicondutores.

A Nvidia, dos Estados Unidos, tornou-se a mais recente fabricante de semicondutores fazer alertar de vendas na quinta-feira, culpando os distribuidores e varejistas por chips não-vendidos após o fim do boom de mineração de criptomoedas, que alimentou a demanda por potência de processamento.

O fabricante de equipamentos Applied Materials também fez uma previsão decepcionante, aumentando a pressão de baixa das ações de semicondutores.

Temores de possível escalada da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, que pode atingir o setor, pesaram sobre as ações da STMicroelectronics, Infineon e Dialog.

Embora os executivos do setor reconheçam que os negócios estão sob pressão, eles também veem novas fontes de demanda em áreas como carros elétricos e smartphones.

"A visibilidade não é muito boa", disse o novo chefe da STMicro, Jean-Marc Chery. "Vimos uma correção de estoque no terceiro trimestre e confirmamos que o quarto trimestre ainda verá essa correção", acrescentou. "A única coisa que posso dizer é que não vejo o colapso da economia."

A franco-italiana STMicro fornece sensores 3D para modelos de iPhone. Suas ações subiram no início de 2018 devido às expectativas otimistas dos investidores em relação à demanda da Apple, mas agora recuam cerca de 33 por cento no ano.

Ainda assim, a Chery disse que a STMicro está trabalhando na expansão de sua base de clientes para fabricantes de smartphones Android, o que poderia aumentar as vendas de seus sensores.

O executivo-chefe da rival anglo-germânica Dialog, que fornece produtos de gerenciamento de potência de muitos produtos da Apple, disse que as perspectivas para o mercado de chips, incluindo o negócio de smartphones e suas implicações para os sensores 3D, estão mudando constantemente.

"É um mercado volátil, então haverá uma mudança quase semanal em termos de previsão para o resto do trimestre ou para o trimestre seguinte", disse Jalal Bagherli esta semana.

A indústria automotiva tem sido um dos principais impulsionadores da demanda por semicondutores nos últimos trimestres. Executivos do setor disseram que a tendência continuará com as montadoras usando cada vez mais componentes elétricos na nova geração de veículos elétricos e semiautônomos.

"Temos um ambiente agradável na Alemanha, mas também em outros lugares. Muito do nosso crescimento é alimentado por semicondutores de potência... Temos uma base de produção significativa e podemos aumentar isso", disse o presidente-executivo da Infineon, Reinhard Ploss.

O otimismo de Ploss contrasta com as recentes advertências de lucro das montadoras citando o enfraquecimento da demanda e atritos comerciais. As ações da Infineon, cuja maior linha de negócios é automotiva, caíram 24 por cento este ano.

Mas a STMicro, que tem a fabricante de carros elétricos Tesla entre seus maiores clientes, concorda - e o volume é apenas parte da equação, segundo a Chery.