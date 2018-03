(Reuters) - O Facebook disse que assinou um acordo com a Major League Baseball (MBL) para transmitir 25 jogos de beisebol desta temporada na rede social.

A MBL apresentará o jogo em nome do Facebook e também distribuirá os jogos ao vivo.

O Facebook se aproximou da MBL no ano passado para exibir 20 jogos da liga ao vivo.

A primeira transmissão é a partida entre os rivais do National League East, Philadelphia Phillies e New York Mets, no dia 4 de abril.

(Por Supantha Mukherjee)