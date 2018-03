SÃO PAULO (Reuters) - Os financiamentos imobiliários com recursos da caderneta de poupança somaram 3,84 bilhões de reais em janeiro, uma alta de 23,7 por cento em relação ao mesmo mês de 2017, informou nesta quinta-feira a entidade que representa as financiadoras do setor, Abecip.

No acumulado de 12 meses, o montante financiado ficou em 43,9 bilhões de reais, queda de 5,5 por cento em relação ao apurado nos 12 meses anteriores.

(Por Aluísio Alves)