Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NOVA YORK (Reuters) - Uma repressão global sobre a regulamentação de criptomoedas criadas por startups para financiar novos projetos pode diminuir o ritmo das vendas de moeda digital à medida em que crescem dúvidas sobre a transparência da aplicação e o risco de esquemas de fraudulentos contra investidores.

Mais de 500 startups de tecnologia digital em todo o mundo arrecadaram fundos com a venda de suas próprias criptomoedas, ou tokens, que evitam ter bancos ou empresas de capital de risco como intermediários.

O enorme investimento no mercado, que em grande parte não é regulamentado, começou em 2009 com o lançamento do bitcoin e atualmente envolve mais de 1.200 tokens. As moedas digitais transformaram o mundo financeiro, especialmente quando um extraordinário rali de bitcoins em 2017 atraiu investidores e trouxe preocupações sobre a formação de uma bolha.

Reguladores em todo o mundo, liderados pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês), responderam com regras ou diretrizes aos investidores que estão pausando e atrasando novas ofertas.

Os analistas apreciaram a pausa, dizendo que o mercado estava fora de controle.

"Acreditamos que a regulamentação no espaço das ofertas de moedas (ICO) irá filtrar algumas loucuras do mercado e faz parte do amadurecimento geral da classe de ativos de criptomoedas", disse Sam Lee, diretor de pesquisa da divisão de oferta pública de moedas da empresa de consultoria Strategic Coin.

ATRASOS NAS NOVAS OFERTAS

Algumas empresas estão atrasando ofertas de criptomoedas devido ao aperto nas regulamentações.

A Grain Foundation adiou sua oferta pública de tokens até o final deste mês, uma vez que a empresa procura cumprir integralmente as regras de ICO da Suíça, disse o presidente-executivo, Onno Hektor, em uma publicação no The Medium, uma plataforma online de publicação de textos.

A Autoridade Suíça de Supervisão do Mercado Financeiro intensificou as regras de conformidade para as ICO e publicou mais orientações que complementaram as regras estabelecidas em abril de 2017.

Steven McClurg, diretor de investimentos da Blockchain Momentum, empresa de gestão de ativos, disse que as regras mais rigorosas acabarão por elevar a qualidade dos ativos digitais e atrairão novos investidores que aguardavam uma orientação regulatória.

"A barra vai ser elevada", disse Matthew Roszak, co-fundador da companhia norte-americana de blockchain Bloq, em Nova York. "A qualidade vai ganhar importância."

