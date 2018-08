Por Dasha Afanasieva e Harry Brumpton

(Reuters) - O fundo soberano da Arábia Saudita PIF, que o presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, disse que poderia ajudá-lo financiar um negócio de 72 bilhões de dólares para fechar o capital da montadora, está em negociações para investir em uma aspirante a rival da Tesla, a Lucid Motors Inc, disseram pessoas familiarizadas com o assunto no domingo.

As conversas entre a Lucid Motors, de capital privado, e o PIF, ressaltam o apetite do fundo em investir em fabricantes de carros elétricos para diversificar o portfólio de investimentos do Oriente Médio, rico em petróleo.

Um acordo com a Lucid Motors também estaria mais alinhado com os recursos limitados do PIF, uma vez que, apesar de seus 250 bilhões de dólares em ativos, já fez compromissos substanciais com outras empresas de tecnologia ou investimentos, incluindo um acordo de 45 bilhões de dólares para investir em um fundo gigante de tecnologia liderado pelo SoftBank Group Corp.

O PIF e a Lucid Motors elaboraram um termo sob o qual o PIF poderá investir mais de 1 bilhão de dólares na Lucid Motors e obter participação majoritária, disseram as fontes. O primeiro investimento da PIF na Lucid Motors, no entanto, seria de 500 milhões de dólares, e as injeções de caixa subseqüentes viriam em dois estágios que dependem da Lucid Motors atingir certos marcos de produção, acrescentou uma das fontes.

As negociações entre o PIF e a Lucid Motors podem não resultar em um acordo, alertaram as fontes.

As fontes pediram para não serem identificadas porque o assunto é confidencial. O PIF e a Lucid Motors não responderam imediatamente às solicitações de comentários.

Investidor e engenheiro de 47 anos, Musk surpreendeu os mercados financeiros no início deste mês, quando revelou no Twitter que estava considerando um acordo de 420 dólares por ação para fechar o capital da Tesla, montadora pioneira que desenvolveu o primeiro sedã de luxo elétrico.

Musk acrescentou que o financiamento estava "garantido" e disse na segunda-feira passada que ele acredita que o PIF da Arábia Saudita poderia fornecer o financiamento necessário, embora fontes próximas ao fundo soberano tenham minimizado essa perspectiva. No início deste ano, o PIF acumulou uma participação de pouco menos de 5 por cento em Tesla, abocanhando ações no mercado aberto, em vez de adquirir ações recém-emitidas.

Musk também disse que acredita que dois terços dos acionistas da Tesla iriam manter-se como acionistas da empresa depois da saída da bolsa, e que ele ainda estava conversando com grandes acionistas e consultores antes de se decidir por uma estrutura para um acordo.

Obter acesso a capital barato é um desafio constante para as montadoras, que podem investir 1 bilhão de dólares ou mais em engenharia de um único modelo e levá-lo para a produção em massa, apenas para ver o fracasso do veículo devido a uma queda cíclica nas vendas ou uma mudança nos gostos do mercado.

Com sede em Newark, na Califórnia, a Lucid Motors foi fundada em 2007 como Atieva por Bernard Tse, ex-vice-presidente da Tesla e membro do conselho, e Sam Weng, ex-executivo da Oracle e da Redback Networks. A empresa recebeu apoio de investidores chineses, incluindo a empreendedora de tecnologia Jia Yueting e a montadora estatal BAIC. Outros investidores de capital de risco incluíram a Venrock, a Mitsui & Co e a Tsing Capital.

A Lucid Motors ainda não está vendendo nenhum carro. Em 2016, revelou um protótipo de seu modelo Lucid Air, um sedan de luxo de 100 mil dólares que esperava começar a construir no Arizona no final de 2018. Não está claro quando este carro estará disponível, embora a empresa esteja aceitando depósitos reembolsáveis ​​de 2.500 dólares de consumidores em seu site.

A Tesla é muito mais avançada como fabricante de carros elétricos, embora os investidores estejam questionando quanto tempo pode levar antes da montadora se tornar lucrativa. A empresa tem queimado dinheiro, já que itensificou agressivamente a produção do Model 3, um processo que Musk chamou de “inferno da produção”.

Analistas do UBS na semana passada questionaram a lucratividade do Model 3, em um relatório que afirma que a Tesla pode perder 6 mil em cada modelo base.