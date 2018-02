(Reuters) - O Google está aumentando o preço do serviço YouTube TV para novos clientes, conforme adiciona canais da Turner, da Time Warner, e inclui as ligas de basquete e beisebol norte-americanas, informou a empresa nesta quarta-feira.

Menos de um ano depois de lançar o YouTube TV, a empresa está aumentando o preço de 35 para 40 dólares por mês, após adicionar canais da Turner, que incluem TNT, CNN e TBS. Em breve, serão incluídos MLB Network e NBA TV, informou a empresa.

O Google está ampliando sua oferta em um momento em que um número crescente de serviços concorrentes, como Sling TV da Dish Network, DirectTV Now da AT&T e Hulu, disputam para ganhar espaço no número crescente de consumidores que está trocando a TV por assinatura por serviços online.

Os custos para esses sistemas variam de 20 dólares, no pacote mais básico da Sling TV com 30 canais, a 39,99 dólares para o pacote da Hulu com mais de 50 canais. As quatro maiores empresas de TV a cabo e satélite perderam 1,5 milhão de clientes em 2017.

O Google está apostando que sua forte oferta de esportes vai ajudar a ganhar mais assinantes, disse Heather Moosnick, diretora de parcerias de conteúdo do YouTube TV.

"Esporte é realmente uma das ofertas principais em que um millennial estaria disposto a pagar por serviço ao vivo de TV", disse ela.

Desta forma, o Google tem como alvo fãs de esporte em suas propagandas de TV este ano. Do total de propaganda na televisão do YouTube TV até agora neste ano, 96 por cento apareceram durante programação esportiva, incluindo o Super Bowl, de acordo com o iSpot.tv, que rastreia anúncios em TV.

Quando o Google lançou o YouTube TV em abril do ano passado, a empresa estava cautelosa em relação a quanto conteúdo iria oferecer de forma a manter o preço baixo o suficiente para atrair clientes, disse Moosnick.

No lançamento, o YouTube TV oferecia quase 50 canais em cinco mercados. Com essas adições, o serviço terá quase 60 canais e estará em 100 mercados, disse Moosnick.

O novo preço entra em vigor para novos clientes que aderirem ao pacote a partir de 13 de março, informou a empresa.

(Por Jessica Toonkel)