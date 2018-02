BRASÍLIA (Reuters) - O governo federal estipulou como meta para 2018 a contratação de 650 mil unidades habitacionais dentro programa Minha Casa, Minha Vida, com desembolso de 9,7 bilhões de reais do Orçamento Geral da União e financiamento de 63 bilhões de reais pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Segundo o Ministério das Cidades, serão 130 mil unidades na faixa 1, 70 mil unidades na faixa 1,5, 400 mil unidades na faixa 2 e, por fim, 50 mil unidades na faixa 3.

(Por Marcela Ayres)