BRASÍLIA - O governo de Jair Bolsonaro deverá lançar novos termos para a tabela de frete rodoviário, um tema que opõe caminhoneiros e empresas que contratam transporte, com o objetivo de resolver a questão o mais breve possível, disse nesta sexta-feira o futuro ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.

"Num primeiro momento, vamos ter um carinho com a tabela, vamos revisar a tabela, estimular que o mercado a pratique", disse Freitas à Reuters.

A afirmação foi feita um dia depois de uma liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) suspender a aplicação de multas para aqueles que não praticam a tabela, uma decisão que revoltou caminhoneiros.

"No primeiro mês (de governo), já vamos atacar isso, conversa intensa, vamos ouvir muito, e vamos acordar compromissos", acrescentou ele, lembrando que a equipe de transição do novo governo já negocia com caminhoneiros, integrantes do agronegócio e parlamentares formas de solucionar a disputa sobre a tabela.

O novo Ministério da Infraestrutura englobará as áreas de transportes, portos e aviação civil.

Freitas, ex-diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), disse também que a BR-163, uma rodovia chave para o agronegócio, será privatizada.

O futuro ministro afirmou que novo governo deve finalizar a pavimentação da BR-163 no início de 2021.

