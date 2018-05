O governo federal designou dois novos membros para o Conselho Consultivo da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e um membro suplente para compor o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT), conforme decretos publicados no Diário Oficial da União (DOU). Os dois órgãos são vinculados ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Para a Anatel, foram designados: Jorge Tadeu Mudalen, que representará a Câmara dos Deputados no conselho consultivo da agência e terá mandato até 16 de fevereiro de 2021; e André Müller Borges, como representante do Poder Executivo, também com mandato até 16 de fevereiro de 2021.

Para o CCT, foi designado Bernardo Afonso de Almeida Gradin, como membro suplente e representante de produtores e usuários de ciência e tecnologia. Ele substituirá João Moreira Salles e terá mandato até 7 de novembro de 2019.