SÃO PAULO (Reuters) - A greve de caminhoneiros em protesto contra o aumento dos combustíveis está prejudicando o abastecimento de aviões no aeroporto de Brasília, informou a administradora do terminal,

Inframerica, nesta terça-feira.

"O combustível para aviação disponível no sítio aeroportuário está contingenciado por conta do protesto dos caminhoneiros que ocorre no Distrito Federal", afirmou a Inframerica em nota, explicando que a frota de caminhões que leva querosene de aviação para o terminal está retida no entorno do Distrito Federal.

A concessionária afirmou ainda que notificou nesta manhã as companhias aéreas sobre a restrição do combustível.

Três voos foram cancelados nesta terça no aeroporto, mas a Inframerica afirmou ainda não ter certeza se os cancelamentos tiveram relação direta com a contingência no abastecimento.

Os protestos realizados por caminhoneiros, iniciados na segunda-feira, se espalham por praticamente todo o Brasil e já afetam alguns setores. A agropecuária nacional, particularmente o setor de carnes, teve operações suspensas em algumas indústrias, ao passo que o fluxo de soja aos portos também se reduziu, encolhendo os estoques nos terminais devido à interrupção no transporte.

Contrários à alta do diesel e a favor de redução da carga tributária sobre o combustível, caminhoneiros realizavam bloqueios nesta terça-feira em 22 Estados, de acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), superando os 19 registrados na véspera.

(Por Aluísio Alves)