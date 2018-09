O Grupo Arbaitman, formado pela Maringá Turismo, Central de Eventos e Lemontech, anuncia novas parcerias e estrutura diretiva, estimando crescer 15% ainda este ano e 18% no ano que vem.

Outra novidade é a conquista de novos clientes nas áreas da saúde, tecnologia, seguros, educação, finanças e indústria, como a Omega Energia e Ashland. Esta última terá serviços como gestão de viagens corporativas, eventos e soluções tecnológicas sob os cuidados do grupo.

A empresa também acaba de fechar parceria com a LATAM em voo especial para Tel Aviv, em Israel. A nova viagem será operada a partir de dezembro e terá três frequências semanais dirigindo-se de Guarulhos.

O trabalho da Maringá Turismo também foi ampliado nos países da América Latina, do Norte e Europa. Além disso, a empresa criou este ano um Global Service Center, que oferece seus serviços para qualquer região do mundo, com atendimento partindo do Brasil.

Outra novidade anunciada pelo grupo são promoções para funcionários nas três empresas, como parte da nova estrutura diretiva. / Da Redação