A perspectiva do País caminhar para uma economia mais liberal a partir de 2019 sugere a possibilidade da redução da carga tributária ao longo do próximo governo. Em 2018, a fatia dos impostos ficará na faixa de 32,5% do Produto Interno Bruto (PIB). Mas, dificilmente – por causa do déficit público e da dívida pública altos – esse recuo acontecerá antes de 2021. PÁGINA 3