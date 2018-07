Diretor do Departamento de Banda Larga do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Artur Coimbra reconheceu que o número de lares brasileiros sem acesso à banda larga de 10 Mbps ainda ronda entre 15 e 25 milhões. Liderando grupo de trabalho que estuda o lançamento de um novo satélite governamental para comunicações, Coimbra falou ao DCI sobre os desafios da universalização do serviço.

Dados da pesquisa TIC Domicílios revelaram que pelo menos 13 milhões de lares não acessam a internet fixa por falta de oferta. Os números estão em linha com a estimativa do MCTIC?

Não há dados atualizados sobre a cobertura de redes fixas, mas o mais recente, de 2015, concluiu que cerca de 60% dos domicílios eram cobertos por redes capazes de entregar 10 megabits por segundo (Mbps). Isso significa que 40% não era, ou cerca de 27 milhões de domicílios na época. O número seguramente caiu, mas não sei para quanto. Estimo que os domicílios não cobertos com redes capazes de entregar até 10 Mbps estejam entre 15 e 25 milhões.

A mesma TIC Domicílios constatou que os brasileiros que só utilizam internet via celular (59,1 milhões) já superam os que combinam celular e PC (56 milhões). Esse fenômeno é saudável?

Não é negativo, pois as pessoas querem acesso. A tendência é comum, sobretudo em países emergentes. A banda larga fixa tem capacidade maior, mas o 3G e o 4G oferecem mobilidade; há prós e contras nas duas. Só que muitos dos que só acessam banda larga móvel também gostariam da fixa e não conseguem acessar por limitações orçamentárias ou de infraestrutura.

O MCTIC estima que seriam necessários R$ 21 bilhões para universalizar a banda larga. Como isso ocorreria?

Se tivéssemos R$ 21 bilhões diluídos em, digamos, dez anos, conseguiríamos subvencionar, via procedimento de leilão reverso, uma série de investimentos que poderiam levar backbone [ou redes de transporte] de fibra óptica para 75% dos municípios; hoje só temos 59%. Isso atenderia 95% da população. Os demais [municípios], atenderíamos com rádio de alta velocidade. Em terceiro lugar, seria possível levar 4G para todas as cidades e distritos não sede. Hoje existem cerca de 5 mil distritos que não são sede [do município] e metade deles não tem cobertura móvel.

E como conseguir recurso para isso?

Há o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), que praticamente nunca foi usado [o recurso é contingenciado pela União]. Só que a lei do Fust não prevê leilão para qualquer interessado usar o recurso; somente as concessionárias [de telefonia fixa] têm acesso a ele para a execução de projetos. Há uma reforma que tem que ser feita no fundo setorial. Estamos discutindo com [os ministérios da] Fazenda e Planejamento e as conversas estão indo muito bem no sentido de simplificar e viabilizar o uso, ainda que gradual, dos recursos do Fust na banda larga.

Dessa forma nós esbarramos na revisão da Lei Geral de Telecomunicações (LGT), ou PLC 79, que está paralisada no Senado...

A LGT foi muito bem feita, mas pecou ao gravar a telefonia fixa como serviço essencial achando que isso não mudaria tão cedo. Precisamos alterá-la para permitir que o Fust e todo o recurso forçadamente investido em telefonia fixa – como o gasto na manutenção das centenas de milhares de orelhões – possa ser redirecionado para banda larga.

A revisão da LGT prevê o fim da reversibilidade de bens [ou o retorno à União de ativos, incluindo redes, concedidos nos anos 90] em troca de investimentos em banda larga. Isso valeria a pena para o governo?

É importante lembrar que reversíveis são apenas os bens voltados à telefonia fixa. Em 2016, somente 2% dos domicílios dependiam [exclusivamente] da telefonia fixa para se comunicar. Receber esses bens em 2025 e escolher uma nova concessionária seria de conveniência muito duvidosa. Além disso, a parcela que não está depreciada ou amortizada, a União teria que indenizar. Permitir que os bens permaneçam com as empresas depois de 2025 não é nenhum prejuízo ao interesse público.

Mas tais bens não são essenciais na prestação de serviços como a banda larga fixa?

Boa parte dessas redes trafega tudo, incluindo banda larga, mas elas não são as únicas redes de transporte. As concessionárias raramente tem monopólio do acesso à internet. Mas existe discussão não concluída sobre como será a reversão de bens “mistos”, que prestam telefonia fixa e outros serviços. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que vai estabelecer.

Uma vez derrubada a liminar que impedia a operação do satélite da Telebrás (SGDC), qual o balanço do programa Internet para Todos?

Estamos com mais de 3,5 mil prefeitos inscritos.

A construção do SGDC-2 já está em pauta: é possível estimar prazos e custos?

Houve um salto tecnológico muito grande. Estamos estudando mudar o sistema de propulsão de combustível fóssil para um de energia elétrica. Isso diminuiria o peso, aumentaria a capacidade e permitiria lançamento mais barato que o primeiro. O SGDC foi anunciado em 2012 e lançado em 2017: foram cinco anos. Agora, devemos levar quatro.