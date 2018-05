SÃO PAULO (Reuters) - A Hypera Pharma disse nesta quarta-feira que o conselho de administração da empresa indicou três executivos como membros do comitê independente para coordenar a apuração interna no âmbito das investigações envolvendo a delação premiada de um ex-executivo da companhia.

Andrew Jánszky, Antonio Luis Pizarro Manso e José Luis de Salles Freire foram indicados para o comitê que, segundo a empresa, iniciará suas atividades em breve e será assessorado por escritório de advocacia e por empresa de auditoria que serão escolhidos pelo próprio comitê.

"Ao final de suas atividades, o comitê independente deverá apresentar suas conclusões ao conselho de administração da companhia, para que este possa deliberar quanto às medidas necessárias", disse a empresa em comunicado.

No fim de abril, a Hypera anunciou o afastamento do seu principal acionista, João Alves de Queiroz Filho, da presidência do colegiado e do presidente-executivo da farmacêutica, Cláudio Bergamo. Com as saídas foram nomeados o conselheiro Luiz Eduardo Violland para a presidência do colegiado e Breno Toledo Pires de Oliveira para exercer a função de presidente-executivo.

No início de abril, o escritório da Hypera e as residências de Queiroz Filho e Claudio Bergamo, além da de dois executivos com cargos administrativos, foram alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal, como parte da operação Tira-Teima, que se baseia na delação premiada do ex-diretor da empresa Nelson José de Mello.

De acordo com o comunicado desta quarta-feira, Andrew Jánszky foi sócio da Shearman & Sterling nas áreas de mercado de capitais, finanças e fusões e aquisições, entre outras atuações. Já Antonio Luiz Pizarro Manso foi vice-presidente financeiro e de relações com investidores da Embraer entre 1998 e 2005, além de atuação em outras empresas.

José Luis de Salles Freire foi sócio-fundador de TozziniFreire Advogados na área corporate, fusões e aquisições e mercado de capitais.

(Por Flavia Bohone)