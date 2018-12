SEUL (Reuters) - A sul-coreana Hyundai Mobis planeja aumentar sua capacidade de produção de sistemas de células de combustível, usadas principalmente em carros movidos a hidrogênio, em 13 vezes até 2022, disse sua controladora nesta terça-feira.

A afiliada da Hyundai Motor e Kia Motors visa elevar a produção do sistema de células de combustível para 40 mil unidades por ano até 2022, ante 3 mil unidades atualmente.

Até 2030, a Hyundai Motor prevê que ela e seus fornecedores investiram 7,6 trilhões de wons (6,76 bilhões de dólares) em pesquisa e desenvolvimento, e expansão de instalações relacionadas a sistemas de células de combustível.

O provável herdeiro do Hyundai Motor Group, ES Chung, participou nesta terça-feira da cerimônia de inauguração de uma fábrica de células de combustível com o ministro da Indústria da Coreia do Sul.

Chung disse que o grupo levaria a sociedade do hidrogênio como "pioneira".

A sul-coreana informou que fornecerá sistemas de célula de combustível para fabricantes de drones e empilhadeiras.

(Por Ju-min Park)