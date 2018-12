A Infraero abrirá, no próximo dia 30 de janeiro, uma licitação para reforma, ampliação e modernização do terminal de passageiros do Aeroporto de Navegantes (SC). A empresa vencedora do certame terá 18 meses, a partir da assinatura do contrato, para terminar as obras no terminal.

Entre as intervenções previstas, está o aumento das áreas de check-in, embarque e desembarque, além das comerciais, dos órgãos públicos e da infraestrutura básica do aeroporto.

Ao final dos trabalhos, o aeroporto catarinense deverá ter 13,6 mil m² de área total construída, ante os atuais 5,2 mil m².

Navegantes é o maior terminal em movimentação de carga de Santa Catarina, o terceiro da região Sul e o 7º da rede da Infraero. Diariamente, saem do aeroporto voos diretos para Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo e Campinas (SP), operados pelas companhias Gol, Latam, Avianca Brasil e Azul Linhas Aéreas.

A movimentação do terminal deve encerrar 2018 em aproximadamente 1,9 milhão de passageiros, entre embarques e desembarques.