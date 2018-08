Até o início de 2020, todos os aeroportos administrados pela Infraero deverão ter serviço de Wi-Fi. A tecnologia será oferecida pela norte-americana Boingo Wireless.

A empresa já disponibiliza o serviço nos aeroportos de Congonhas (SP), Santos Dumont (RJ), Recife (PE) e Curitiba (PR). No total, outros 50 terminais receberão as redes.

A Boingo construirá e operará as redes com a Ziva, empresa latino-americana de infraestrutura sem fio. Ambas foram selecionadas para o serviço após a apresentação de uma oferta conjunta à licitação conduzida pela Infraero. O serviço será gratuito. Caso os viajantes optem por velocidades maiores, podem adquirir assinaturas da Boingo nas modalidades diária ou mensal. Para a Infraero, a solução também ajuda operadoras, que podem transferir as redes congestionadas para as dos terminais. /Agências