(Reuters) - Investidores defenderam a venda da unidade de carros autônomos do Uber, depois que a operação registrou prejuízos de 125 milhões a 200 milhões de dólares em cada trimestre dos últimos 18 meses, publicou o site de notícias de tecnologia The Information nesta quarta-feira, citando fonte próxima do assunto.

A empresa não respondeu a pedidos de comentários da Reuters sobre a notícia.

O Uber deve divulgar seus resultados de segundo trimestre aos investidores nesta quarta-feira.

(Por Arjun Panchadar, em Bangalore, Índia)