Em 14 das 19 capitais brasileiras pesquisadas pelo Compara Brasil, utilizando dados do Tesouro Nacional, foram constatados novos cortes nos investimentos em 2017, após 2 anos seguidos de retração.

Somando as informações dessas 14 cidades, observa-se que as prefeituras reduziram gastos, em termos reais (com correção inflacionária), em 51,5%, para R$ 4,7 bilhões, os recursos destinados para a execução de obras e aquisição de novos equipamentos, na comparação com 2016, ano em que as mesmas administrações chegaram a investir R$ 9,7 bilhões. Para o professor de economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Vladimir Fernandes Maciel, os aportes públicos podem até se recuperar e ter alta em algumas cidades este ano, no entanto, não devem ser expressivos dado o quadro fiscal ruim das prefeituras e eleições.

“Mesmo com a perspectiva de recuperação da arrecadação, as finanças das prefeituras estão muito comprometidas. Os investimentos não serão uma prioridade. Haverá maior priorização para o pagamento de folha dos servidores e com os fornecedores”, considera Maciel.

Segundo ele, os prefeitos ainda estarão focados em honrar as suas dívidas, seja com outros governos, com organismos internacionais ou bancos nacionais. Nas administrações cuja folga é maior, Maciel acredita que o foco serão as obras “pequenas e emergenciais”, como o recapeamento de avenidas e iluminação, por exemplo. PÁGINA 4