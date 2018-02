SÃO PAULO (Reuters) - O jornal Folha de S. Paulo deixa de publicar conteúdo no Facebook a partir desta quinta-feira, após a maior rede social do mundo ter decidido reduzir a visibilidade do jornalismo profissional nas páginas de seus usuários, informou a publicação na edição desta quinta-feira.

A Folha, que tem atualmente 5,95 milhões de seguidores no Facebook, disse que manterá sua página na rede social, mas não mais a atualizará com novas publicações.

A mudança, segundo o jornal, reflete as discussões internas sobre os melhores caminhos para fazer com que o conteúdo do jornal chegue aos seus leitores, que já constava no projeto editorial divulgado no ano passado.

Contudo, a decisão anunciada pelo Facebook em janeiro, de mudar o filtro do News Feed para priorizar o que os amigos e familiares compartilham, tornaram mais evidente as desvantagens em utilizar a rede como um caminho de distribuição de conteúdo, disse a Folha.

De acordo com uma fonte com conhecimento do assunto, a decisão da Folha foi unilateral, sem negociação prévia com o Facebook.

A mudança no algoritmo da rede social, segundo o jornal, "reforça a tendência do usuário a consumir cada vez mais conteúdo com o qual tem afinidade, favorecendo a criação de bolhas de opiniões e convicções, e propagação das 'fake news'".

Um porta-voz do Facebook no Brasil disse, em nota, que a empresa está "comprometida em construir uma comunidade informada" e "está adotando uma série de medidas para garantir que as notícias que as pessoas veem no Facebook sejam informativas e de alta qualidade".

O jornal disse que os leitores poderão continuar compartilhando conteúdo da Folha em suas páginas pessoais da rede social.

(Por Raquel Stenzel)