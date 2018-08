A Kroton informou nesta terça-feira que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) concedeu o registro de companhia aberta categoria B para a sua controlada Saber, holding criada para consolidar todas as operações de educação básica da companhia.

A Kroton também anunciou que foi realizado na véspera um aumento de capital na Saber no montante de 290 milhões de reais, com a emissão de 290 milhões de novas ações ordinárias, por 1 real cada. Com isso, o capital total da Saber passou para 513,48 milhões de reais, disse a Kroton em fato relevante nesta terça-feira.

(Por Raquel Stenzel)