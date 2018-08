A Lyft completou mais de 5 mil corridas com carros autônomos, disse a empresa de transporte compartilhado por aplicativo nesta terça-feira, conforme visa se tornar um concorrente sério em carros autônomos enquanto seu maior rival, o Uber, reduz os gastos.

A Lyft lançou seu serviço de veículos autônomos em janeiro, em Las Vegas, onde os passageiros podem fazer um passeio em um BMW autônomo de e para cerca de 20 pontos diferentes de embarque e desembarque ao redor da Strip, repleta de cassinos da cidade. O sistema de direção autônoma não é construído pela Lyft, mas pelo fornecedor de autopeças de alta tecnologia Aptiv, com o qual a Lyft se associou no início deste ano.

A Lyft está desenvolvendo seu próprio sistema de direção autônoma, mas as autoridades da empresa se recusaram a dizer quando o seu sistema estará pronto para as vias públicas. A Lyft está muito atrás de concorrentes como a Waymo, da Alphabet, que está testando carros autônomos por cerca de uma década.

O serviço de Las Vegas está disponível para todos os passageiros Lyft, que recebem um aviso perguntando se eles concordam em andar em um carro autônomo. Se o destino for ao longo de uma das rotas aprovadas, elas podem ser apanhadas por um carro robô. Dois condutores de segurança estão nos bancos da frente.

A Lyft e a Aptiv se recusaram a fornecer detalhes financeiros sobre o serviço, que custa aos passageiros o mesmo que um carro da Lyft dirigido por uma pessoa, mas ambas as empresas "estão ganhando dinheiro com isso", disse Jody Kelman, líder de produtos da plataforma de carros autônomos da Lyft.

A Aptiv tem uma frota de 75 carros autônomos em Las Vegas, 20 dos quais estão pegando passageiros da Lyft. A empresa é cisão da Delphi Automotive, que no ano passado adquiriu a NuTonomy, uma startup de direção autônoma, que também está testando carros autônomos em Cingapura e Boston. Aptiv e NuTonomy estão trabalhando para integrar seus sistemas.

A Lyft tem várias parcerias no espaço autônomo, mas o acordo com a Aptiv é o único até agora a resultar em viagens para o público. A Lyft chegou atrasada aos carros autônomos, ao anunciar há pouco mais de um ano planos para um centro de desenvolvimento de direção autônoma no Vale do Silício.

O principal rival da Lyft, o Uber Technologies, entretanto, recuou de suas ambições sobre carros autônomos. Na sequência de um acidente fatal em março no Arizona, em que um SUV Uber operando em modo autônomo atropelou e matou um pedestre, o Uber suspendeu seus testes com carros autônomos e fechou suas operações no Arizona, seu principal campo de testes.