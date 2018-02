As mulheres e a população preta e parda são a maior parte da força de trabalho subutilizada no Brasil. Dos 26,4 milhões de desocupados ou subempregados, 54% são mu- lheres e 66% pretos e pardos.

Conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na última sexta-feira, sobre o mercado de trabalho no quarto trimestre de 2017, a tendência é de que, com a retomada do mercado de trabalho, esses grupos continuem sendo absorvidos, em sua maioria, pelas ocupações mais precárias e informais, avaliam especialistas.

Segundo o coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE Cimar Azeredo, a taxa de subutilização contempla as pessoas que trabalham menos de 40 horas, mas que gostariam de trabalhar mais; aqueles que não estão nem ocupados e desocupados, mas que têm potencial para virar força de trabalho (os desalentados estão inclusos aqui) e, por fim, os desocupados, que são as pessoas que tomaram alguma providência para encontrar um emprego, mas que não o conseguiram.

O número de desalentados – pessoas que foram desestimuladas a procurarem uma ocupação – chegou a 4,352 milhões no quarto trimestre, sendo que 55,7% delas são do sexo feminino, contingente 7% maior que os homens desalentados (44,3%). Já entre pretos e pardos, esse percentual é maior e chegou a 72,3% durante o quarto trimestre de 2017. A taxa de desocupação dos brancos é de 9,5%. PÁGINA 4