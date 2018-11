Instrumentos de impugnação estão sendo estudados por entidades de magistrados e procuradores para tentar reverter a revogação do auxílio-moradia, no valor mensal de R$ 4,377 mil.

A decisão de acabar com o auxílio-moradia foi anunciada pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), após o presidente Michel Temer (PMDB) ter sancionado o reajuste salarial de 16,38% aos ministros do STF. Já a busca pelo impedimento do fim do benefício foi manifestada ontem por parte da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas), mesmo que a categoria seja beneficiada pelo aumento dado aos ministros.

Publicado anteontem (26), o reajuste foi concedido por Temer em troca do fim do auxílio-moradia. Os salários dos ministros da Corte e do procurador-geral da República passam de R$ 33.763 para R$ 39,293, elevando o teto remuneratório do funcionalismo nos demais poderes e nos estados e municípios.

Há também avaliações sobre a retomada de mobilização em defesa do retorno do auxílio, como fizeram os juízes federais em março deste ano, com ameaça de greve e realização de protestos.

“A revisão de subsídios nada tem a ver com ajuda de custo para moradia”, reclamou o coordenador da frente dos magistrados, o juiz trabalhista Guilherme Feliciano, que também é presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra). PÁGINA 9