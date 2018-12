Após enfrentar um longo ciclo de recessão, o mercado imobiliário começou a reagir. Para o presidente da Federação Internacional Imobiliária (Fiabci-Brasil), Rodrigo Luna, apesar do desafio, é dado momento do ponto de inflexão que inverte essa tendência.

“Foram anos muito difíceis, em que o principal insumo para o nosso setor, que é a confiança, só foi ladeira abaixo. É um momento importante, um momento de inflexão”, disse Luna durante evento no Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP).

O vice-presidente de Relações Institucionais do Secovi-SP, Basilio Chedid Jafet, também tem uma perspectiva positiva: “Sentimos onda de otimismo varrendo o setor produtivo, com empresários falando em novos investimentos e as vendas no setor imobiliário recomeçando”, disse.

De acordo com Jafet, o Secovi-SP espera encerrar o segundo semestre com resultados melhores no mercado imobiliário, após um primeiro semestre afetado pela greve dos caminhoneiros.

Outro fator que alimenta o otimismo, segundo ele, é a nomeação do presidente do sindicato, Flavio Amary, como secretário da Habitação do Estado de São Paulo pelo governador eleito João Doria. “Isso nos coloca mais próximos da nova gestão”, destacou.

Jafet substituirá Amary na presidência do Secovi-SP, com mandato até o fim de 2019. Anteriormente, ele presidiu a Fiabci-Brasil entre 2011 e 2015.

O futuro secretário da Habitação disse que focará esforços na redução do déficit habitacional. “Pretendo executar algumas propostas, como o cheque moradia, diminuição das favelas, processo de regularização fundiária, programa de locação social”, disse lembrando que ações para desburocratizar os processos para liberação de obras e moradias populares por meio de Parceria Público-Privada estão no radar.