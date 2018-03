O mercado de cartões vai implantar o piloto do pagamento entre usuários neste ano. Atendendo demanda do regulador e como parte da agenda positiva do setor, a ideia seria o alinhamento da indústria para dobrar a participação no mercado privado de consumo, de 32,2% para 65%, anunciou ontem a associação das empresas de cartões, a Abecs. PÁGINA 10