Por Eliana Raszewski

BUENOS AIRES (Reuters) - O Mercado Livre, uma das empresas líderes da América Latina em comércio eletrônico, investirá na Argentina, no Brasil e no México parte dos 800 milhões de dólares captados em uma emissão de dívida esta semana, disse à Reuters o vice-presidente de Marketplace da companhia.

O site de comércio eletrônico colocou na quarta-feira um bônus de 10 anos a uma taxa de 2 por cento ao ano, conversível em ações, em um momento de forte turbulência nos mercados emergentes.

Parte dos recursos será utilizada para a recompra de um título emitido em 2014 por 300 milhões de dólares. O restante será investido na melhoria do processo de frete grátis, na construção de mais centros de armazenamento e distribuição e na melhoria dos pagamentos digitais, explicou o executivo.

Os investimentos "estão distribuídos principalmente em nossos três principais mercados, Brasil, Argentina e México", disse Summers.

"Essa colocação de bônus é um voto de confiança na empresa, no setor e também na região, que apesar dos vaivéns macroeconômicos nos diferentes países da região houve muito apetite pelo título", acrescentou.

O Mercado Livre já possui centros de distribuição e logística no México e no Brasil e está construindo um em Buenos Aires, que começará a operar no início de 2019.

"Ainda há uma grande oportunidade para melhorar e reduzir os prazos de entrega que existem hoje", explicou Summers.

"É por isso que decidimos há 12 meses começar a fazer esses investimentos para que essa nova infraestrutura... beneficie os usuários com um serviço melhor", acrescentou.

