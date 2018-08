A indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos pode ter crescimento de apenas 1,5% em 2018. No ano passado, setor teve um resultado positivo de 2,75% após dois anos de forte crise. É que o resultado de 2017 não foi o suficiente para neutralizar as perdas do biênio 2015/2016. Nesse ano, a perspectiva de crescimento é de 1,5% a 2%, apesar de dificuldades. PÁGINA 4