O presidente da República, Michel Temer assinou ontem (16) medida provisória (MP) que autoriza o uso de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em operações de crédito destinadas a hospitais filantrópicos e sem fins lucrativos como as chamadas Santas Casas.

O texto autorizará a destinação de 5% dos recursos do FGTS para a linha de crédito, que será operacionalizada pela Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES. A liberação dos cerca de R$ 4 bilhões para empréstimos depende de aprovação do conselho curador do fundo

Hoje, as Santas Casas pegam empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com juros de 19% a 22% ao ano. Com a MP, essa taxa vai para 8,66%, segundo o ministro da Saúde, Gilberto Occhi. Atualmente o Brasil conta com três mil serviços filantrópicos que prestam atendimento ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A medida entra em vigor a partir de sua publicação, mas precisa passar pelo crivo do Legislativo antes de virar lei. Na cerimônia, o presidente Temer pediu aos representantes das instituições presentes que “visitassem parlamentares” para garantir a conversão.

A assinatura da MP gerou reações negativas no setor da construção civil. Em nota, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) argumentou que “dar outro uso a recursos hoje associados a habitação e desenvolvimento urbano reduz, ainda mais, as chances de recuperação da atividade na construção”.

Segundo o presidente da entidade, José Carlos Martins, “qualquer socorro às Santas Casas deve ser vinculado à adoção de mecanismos para maior transparência e metas para a melhoria da gestão”.