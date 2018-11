Um aplicativo que facilita o processo de doações já está disponível para iOS e Android. Com o nome de Partake the Bread, (“repartir o pão” na tradução livre) foi idealizado pelo publicitário José Rodrigues Jr que, inspirado por uma conversa com a sobrinha, decidiu criar um app para compartilhar doações. “Para quem quiser se desfazer de alguma coisa que não gosta mais ou receber outra que precisa, esse é o lugar perfeito”, ressalta Junior./ Da Redação

A Voom anuncia o lançamento de seu aplicativo para iOS, que estadisponível gratuitamente na Apple Store. O novo app da Voom economiza tempo para viajantes em São Paulo e na Cidade do México, que podem reservar viagens em pouco tempo e conferir atualização dos status dos voos. “O aplicativo é mais um marco em nossa meta de levar a mobilidade aérea urbana a cidades que enfrentam problemas de congestionamentos”, comenta, por meio de nota, o CEO da Voom, Clément Monnet. / Da Redação

O Guia de Motéis, portal que lista opções de suítes em todo o território nacional, anunciou um novo aplicativo. Batizado de Guia de Motéis go, o usuário baixa o app e vê quais suítes estão livres nos motéis mais próximos, faz reserva e ao chegar no local a suíte estará pronta. Há a opção de filtro, onde o usuário estipula a faixa de preço e itens como piscina e Internet. O app está disponível para iPhone e Android./ Da Redação