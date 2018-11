No mundo dos relacionamentos a transformação digital vem acontecendo há muito tempo. Os sites e apps de relacionamentos mudaram a forma como as pessoas se relacionam e, com isso, nasceu um negócio com infinitas possibilidades que muitos desconhecem: o mercado de dating.

É possível imaginar que este mercado movimenta um valor tão significativo anualmente? Isso surpreende principalmente pela característica do negócio: fazer um bom trabalho para que o usuário deixe o site ou o app porque conheceu alguém.

E para tal missão, surgem mais oportunidades no mercado. Pessoas com interesses parecidos são nichos que geram lançamentos constantes de sites e apps de relacionamento. São inúmeros os desafios para adaptar as funcionalidades dos produtos e garantir uma experiência excelente para o usuário: transformar a navegação adaptando-a para cada público, criar algoritmos que captem o que está explícito pelo usuário e o que ele busca em alguém, mas também para que sinalizem afinidades que podem despertar o interesse dele.

A tecnologia faz com que pessoas que talvez nunca tivessem a chance de se conhecer se encontrem e fiquem juntas. E o futuro é ainda mais promissor, já que tendências como Inteligência Artificial prometem tornar esses algoritmos cada vez mais inteligentes.

Não há nenhuma intenção de que a interação humana na paquera seja substituída por novas tecnologias, mas revolucionará também esse mercado porque criará novos recursos para entender o comportamento humano e os meios de transformar isso em benefícios para quem quer encontrar um amor.

As pessoas buscam mais assertividade na procura por alguém e o meio preferido delas para conhecer outras pessoas já são os sites e apps de relacionamento. Uma pesquisa revela que 1 a cada 3 relacionamentos já começa online no Brasil. Hoje as pessoas fazem tudo online: compras, estudos, assistem filmes, ouvem música, e para conhecer novas pessoas não é diferente. Não há mais estigma ou receio de estar em um site ou app de relacionamento. A tecnologia faz parte do dia a dia e isso traz muitas vantagens para todos.

O Brasil é um país de grande importância para o mercado mundial de dating, ficando atrás apenas dos Estados Unidos em quantidade de usuários, já que os brasileiros adoram tecnologia, redes sociais e são muito abertos a conhecer pessoas. A internet cresce exponencialmente, já que entre 2005 e 2015, o número de brasileiros com acesso à internet cresceu de 7,2 milhões para 39,3 milhões, o que corresponde aumento de 446%, de acordo com o IBGE. A popularização dos smartphones é um dos principais fatores para isso. Muitos tiveram por meio desse dispositivo o primeiro acesso à internet. Com isso, a presença dos usuários é maior nos dispositivos móveis do que no desktop. Esses números mostram que há um potencial enorme e muito espaço para o mercado de dating crescer no país e formar novos casais.

Enviar um e-mail

Match Group na América Latina