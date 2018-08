O primeiro semestre de 2018 se despediu com dois grandes eventos e impactos na economia brasileira. Um, a Copa do Mundo – completamente previsto e planejado. Já a greve dos caminhoneiros resultou em desdobramentos que ainda reverberam. E o impacto no turismo foi inevitável.

Durante os dias de greve, a indústria viveu uma série de reveses. A aviação perdeu milhões em voos cancelados devido ao desabastecimento dos combustíveis. Os hotéis viram suas ocupações e reservas de hospedagem caírem abruptamente, o cancelamento dos eventos corporativos também impactou negativamente, afetando toda a cadeia.

Se, por um lado, o turismo sentiu o impacto da greve, por outro, o planejamento do brasileiro para participar do mundial de futebol registrou índices que deixaram o mercado otimista.

Ocupando ora o 2º, ora o 3º lugar no ranking de compras de ingressos para assistir o mundial, o brasileiro renovou a crença das empresas de viagens no que se refere ao perfil do viajante da Copa. Em 2018, foi o público que movimentou este mercado. As empresas – grandes responsáveis pela compra de pacotes em massa – também tiveram participação importante. Contudo, em menor escala que em edições passadas.

Neste mesmo cenário, outras cadeias sentiram a queda da produtividade e o compasso de espera. Para contribuir com o momento de estagnação, a alta do dólar afastou os viajantes mais entusiasmados das viagens internacionais. Apesar disso, o turismo interno e as viagens de curta distância, incluindo o deslocamento viário, ganharam fôlego no período.

Levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) registrou a retomada do mercado após queda de quase 30% na ocupação nacional. Já nas viagens de avião, houve companhia área que disponibilizou mais de 1600 voos extras para a temporada de 1 a 31 de julho.

Não há dúvidas que o cenário segue desafiador. E, apesar das incertezas em relação ao contexto político, devido às eleições de outubro, há uma demanda reprimida.

Sim, estamos mais cautelosos, mas seguimos realizando. A nós, profissionais que atuamos neste segmento com tantas possibilidades de gerar riqueza, renda e emprego, cabe a resiliência para inovar e construir relações que trarão ainda mais maturidade e crescimento do setor.

