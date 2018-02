SÃO PAULO (Reuters) - A Prumo Logística estabeleceu o preço de sua oferta para aquisição de ações (OPA) em circulação no mercado em 11,50 reais por papel, de acordo com edital da oferta divulgado nesta quarta-feira pela empresa que opera o Porto de Açu, no Rio de Janeiro.

A OPA visa a saída da empresa do segmento Novo Mercado da B3, assim como o cancelamento do registro de registro da empresa como emissora de valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

No fim do ano passado, a empresa informou que recebeu laudo de avaliação atualizado para a OPA, com a faixa indicativa variando entre 9,44 a 10,44 reais por ação.

(Por Flavia Bohone)