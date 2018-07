Por Sijia Jiang

HONG KONG (Reuters) - A chinesa Huawei teve aumento de 15 por cento em sua receita no primeiro semestre, com dados da indústria mostrando ganhos de participação no mercado doméstico para a fabricante de celulares que tem sido excluída do mercado norte-americano sob preocupações de segurança.

A terceira maior fabricante de celulares do mundo informou nesta terça-feira que sua receita subiu para 325,7 bilhões de iuanes (47,7 bilhões de dólares) no período devido aos fortes desempenhos em seus negócios, incluindo celulares, equipamentos de telecomunicações e serviços de infraestrutura de tecnologia da informação. A empresa manteve o ritmo de crescimento verificado no mesmo período do ano anterior.

A margem operacional no período subiu para 14 por cento, ante 11 por cento um ano atrás.

O mercado chinês é fundamental para a Huawei, que está sob escrutínio crescente nos EUA, Austrália e outras nações devido a preocupações de que a empresa esteja facilitando a espionagem do governo chinês. A fabricante não teve sucesso em estabelecer seu negócio de celulares nos EUA. E a Austrália está se preparando para proibir a Huawei de fornecer equipamentos para sua rede de banda larga de 5G, disseram fontes.

A Huawei negou que facilite a espionagem e disse que é uma empresa privada que não está sob controle do governo chinês e não está sujeita às leis de segurança chinesas no exterior.

A fabricante ampliou sua participação no mercado chinês de smartphones para um recorde de 27 por cento no segundo trimestre, em comparação com os 21 por cento um ano antes, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado Canalys.

A divisão de consumo da Huawei, que abriga seus negócios de smartphones, foi responsável por aproximadamente um terço de sua receita total no ano passado. A empresa obteve metade de sua receita de seu negócio de operadoras.

