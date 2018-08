PEQUIM (Reuters) - O Alibaba Group, maior varejista online do mundo, superou as estimativas de receita do primeiro trimestre, impulsionado pelo crescimento em seu principal negócio de comércio eletrônico.

A empresa informou nesta quinta-feira que receita cresceu 61 por cento, para 80,9 bilhões de iuanes (11,77 bilhões de dólares) no período de abril a junho, em comparação com a estimativa média de 80,7 bilhões de iuanes, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

O lucro líquido atribuível aos acionistas, no entanto, caiu 41 por cento, para 8,7 bilhões de iuanes, ou 3,3 iuanes por ação, devido a custos pontuais relacionados à remuneração baseada em ações para captação de recursos recente da Ant Financials.

Embora o crescimento da receita tenha acelerado desde a listagem do Alibaba na bolsa de valores de 2014, o investimento agressivo em varejo off-line, logística e computação em nuvem reduziu as margens de lucro.

Excluindo itens, a empresa lucrou 8,04 iuanes por ação, ou 1,22 dólar por ação, abaixo da estimativa média de 8,15 iuanes por ação.

As vendas no principal negócio de comércio eletrônico do Alibaba subiram 61 por cento, para 69,2 bilhões de iuanes, em comparação com um aumento de 58 por cento no mesmo trimestre do ano anterior.

A receita em seu negócio de computação em nuvem quase dobrou para 4,7 bilhões de iuanes, enquanto a receita da unidade de entretenimento subiu 46,4 por cento, para 6 bilhões de iuanes.

O Alibaba também disse que formou uma holding para o serviço de entrega de comida online Ele.me e a plataforma de e-commerce Koubei, para a qual recebeu mais de 3 bilhões de dólares em novos investimentos, incluindo do SoftBank, disse a companhia.

Os principais negócios do Alibaba incluem os marketplaces online Tmall e Taobao e a plataforma de pagamento Alipay. Como a maioria das empresas chinesas de comércio eletrônico, a receita é tipicamente maior em abril-junho, em comparação com três meses anteriores, devido as promoções de vendas em meados do ano que atingem o auge na "data da sorte", em 18 de junho.

No entanto, os analistas disseram que as vendas provavelmente foram menores este ano devido aos feriados públicos durante o evento.

