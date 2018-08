Um crescimento mais intenso da economia em 2019 ou 2020 pode gerar um “problema sério” de falta de imóveis residenciais no País, avalia a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

O diagnóstico foi traçado durante divulgação de indicadores da construção civil no segundo trimestre. No período, o número de unidades vendidas (29,9 mil, alta de 32% em um ano) superou mais uma vez a quantidade de lançadas (25,4 mil, um salto de 19,9%). Se considerado o primeiro semestre, as vendas avançaram 29%, frente um avanço de 2% nos lançamentos.

O quadro diminuiu os estoques para 124,7 mil unidades em junho ante 145,6 mil um ano antes (-14,4%). Presidente da CBIC, José Carlos Martins considerou os dados positivos, mas alertou sobre “risco de se desequilibrar para a falta de imóveis quando o Brasil tiver uma puxada [positiva] na economia.”

Presidente da Comissão de Indústria Imobiliária da entidade, Celso Petrucci seguiu o mesmo caminho. “Digamos que o presidente eleito seja comprometido com as reformas e o crescimento: se ocorrer, em 2019 ou 2020, um crescimento [do PIB] de 1,5% em um ano e no outro 3%, vai faltar imóvel no mercado.”

Petrucci citou como exemplo o ano de 2010, “quando saímos de perda de 0,1% do PIB para crescimento de 7,5%”. Na ocasião, o estoque de imóveis atingiu níveis baixíssimos e impactou preços, que “cresceram de 35% a 40% na cidade de São Paulo.” PÁGINA 4