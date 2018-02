Para se adaptar à demanda dos consumidores, a rede de lavanderias 5àsec passou por uma forte reestruturação nos últimos anos e moldou as opções de serviços. Agora, com a opção de pacotes e preços fechados, a rede projeta avançar 16% no volume de negócios e 10% no faturamento de 2018. PÁGINA 6