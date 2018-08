Em meio a problemas de segurança pública o Estado do Rio de Janeiro, um dos cartões postais mais famosos do Brasil, foi responsável pela maior perda de emprego no turismo brasileiro. Em 12 meses até junho foram eliminadas 12,2 mil vagas, sendo 7 mil no primeiro semestre – período em que a intervenção federal mudou a rotina da capital fluminense.

Os dados fazem parte de um estudo da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e mostram que das 7,7 mil vagas perdidas na passagem de maio para junho deste ano em todo o País, 28,9% se deram no estado fluminense, o que equivale a menos 2,24 mil empregos.

“Ainda que o apelo do Rio de Janeiro para o turismo seja grande, sentimos nesse momento que a fragilidade das empresas de turismo no estado é maior que a média nacional”, contou a professora de hotelaria e turismo, Clara Amoroso Reis.

De acordo com ela, além da intervenção federal – que deu ao destino nos últimos cinco meses uma nova rotina, e afastou parte dos potenciais turistas – o problema financeiro do estado também torna pouco viável o caminho inverso. “As agências de viagens, as empresas de ônibus e companhias aéreas sentem dificuldade de conseguir vender pacotes para moradores do Rio”, conta.

Para além do turista brasileiro, a CNC sinaliza que a desvalorização do real frente ao dólar poderia estimular a vinda de turistas estrangeiros, mas “Isso só não acontece na mesma proporção do ganho de poder aquisitivo cambial devido à disseminação da violência no País, o que faz com que os estrangeiros escolham visitar outras nações.”

Enquanto o Rio de Janeiro mostra toda fragilidade do momento atual, as principais capitais do Nordeste correm na contramão. Ainda que o estoque de trabalhadores nesses estados seja bem menor que em praças como São Paulo e Rio de Janeiro, o aumento do turismo no Norte e Nordeste pode ajudar a destravar o resto do País. “Só em Pernambuco foram abertas 1,4 mil vagas entre junho deste ano e do ano passado. Isso se dá em um momento em que o investimento no setor torna-se uma boa alternativas para investidores estrangeiros”, comenta o membro do conselho de turismo da Fecomércio-PE, Renato Caro.

Além de Pernambuco, outros estados que apresentaram bons resultados foram o Ceará (764 vagas) e Piauí (923). Segundo a CNC, o impulso nesses Estados se deve a fatores como clima, condições naturais e efeitos benéficos de investimentos privado e público.

No Sudeste, São Paulo – que tem o maior estoque de trabalhadores do País - teve saldo positivo de 10,6 mil vagas em um ano até junho, apesar de ter eliminado 1,45 mil postos entre maio e junho.

Segundo um indicador de emprego da FecomercioSP, que tem como base números do Caged, o estado tinha em maio um estoque de 275,94 mil trabalhadores no ramo, 0,1% menos que o visto um ano antes.

Para os economistas da entidade, o resultado de junho também refletiu a reticência da economia e, para os próximos meses, “não há expectativa de grandes variações”. Os destaques positivos no estado em maio foram Eventos (+476 vagas) e Agências e Operadoras (+476 postos de trabalho).