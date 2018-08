A taxa de vacância dos galpões logísticos no Rio de Janeiro deve atingir 24,4% até dezembro. Com entregas previstas para os próximos meses, a tendência é o mercado segurar, relativamente, os preços ao longo do segundo semestre, que devem fechar o ano com R$ 21,50 o metro quadrado, pouco abaixo dos atuais R$ 21,73, explica o gerente da Cushman &Wakefield., Jadson Andrade. PÁGINA 6