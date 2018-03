SÃO PAULO - O ex-presidente da maior empresa de meios de pagamento do país, Cielo, Rômulo Dias, foi indicado para presidir o grupo de internet UOL, cuja operação rival da Cielo, PagSeguro, abriu capital nos Estados Unidos neste ano.

Dias vai assumir a presidência do grupo UOL a partir de 2 de abril, reportando-se ao fundador, Luiz Frias. "O novo presidente será responsável pelas operações de todas as companhias do UOL", afirmou a PagSeguro, em comunicado ao mercado.