Por Paul Sandle e Joyce Lee

BARCELONA/SEUL (Reuters) - A Samsung Electronics lançou o smartphone Galaxy S9 no domingo com ênfase em aplicações visuais para mídias sociais, esperando atrair jovens consumidores experientes em tecnologia para enfrentar a desaceleração do mercado.

Com a expectativa de que o mercado mundial de smartphones fique estável ou cairá levemente após o fraco crescimento de 1 por cento no ano passado, os fabricantes estão concentrando-se em recursos projetados para incentivar os consumidores a abandonar mais cedo seus telefones antigos.

A Samsung lançou o S9 na feira de telefonia móvel de Barcelona, atraindo milhares de jornalistas para ver como a maior fabricante de smartphones do mundo poderia inovar em uma categoria em que as grandes empresas estão tecnologicamente mais próximas do que nunca.

O presidente de tecnologia da informação e de comunicações móveis da Samsung, DJ Koh, disse que a função mais importante de um telefone hoje é a comunicação visual", e o Galaxy S9 foi projetado para uma geração visual e social.

O aparelho possui câmeras melhoradas, ferramenta de inteligência artificial ativada por voz e funções de redes sociais que são mais fáceis de usar do que em modelos anteriores.

Os novos recursos incluem câmera super lenta automática e um software que transforma selfies em emojis.

O analista Ben Wood, da CCS Insight, afirmou que o S9 e a versão com tela maior S9 Plus representam ganhos incrementais para a Samsung em relação ao modelo S8.

"O S9 ressalta o dilema que todos os principais fabricantes estão enfrentando. Inovação em smartphones atingiu um platô e agora tudo se trata de ganhos marginais seja em tecnologia de tela, recursos de câmera e de poder de processamento", disse ele.

As vendas globais de smartphones viram um declínio sem precedentes de 9 por cento no quarto trimestre, com uma média de crescimento em 2017 de apenas 1 por cento, muito longe da expansão de cerca de 40 por cento ocorrida entre 2011 e 2015, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado Strategy Analytics.