Estímulo para reaquecer a economia no ano passado, a liberação dos recursos do FGTS aos trabalhadores expôs a dificuldade do varejo de caminhar com as próprias pernas. A injeção da renda extraordinária acabou levando o comércio a registrar em 2018 a primeira queda interanual do volume de vendas em 15 meses.

O dado faz parte da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) e mostra que os segmentos que mais puxaram para baixo o desempenho foram os livros, jornais e revistas (-10,1%), combustíveis e lubrificantes (-9,2%), tecidos e calçados (-8,4), e móveis e eletrodomésticos (-6,9%). Na comparação entre julho e junho de 2018, os varejistas viram as vendas recuarem cerca de 0,5% – terceira queda mensal seguida. “A liberação do saque do FGTS serviu para engordar a base do ano passado. Uma parte desses recursos foi destinada pelos consumidores ao segmento de moda e vestuário”, afirmou o economista da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Emílio Alfieri. Segundo ele, a renda extraordinária em 2017 maquiou, em parte, o frágil desempenho do comércio. Para Alfieri, a performance negativa evidencia também o receio da população diante do cenário. PÁGINA 4