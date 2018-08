Por Aleksandar Vasovic

BELGRADO(Reuters) - A Sérvia, país que afirma que o inventor Nikola Tesla é um dos filhos mais famosos, está se voltando para a tecnologia para ajudar a se recuperar de décadas de estagnação econômica após as guerras dos Bálcãs na década de 1990.

Embora seja um ator pequeno em termos globais ou até para a Europa Ocidental, a Sérvia gera 10 por cento de seu Produto Interno Bruto a partir da tecnologia da informação.

As exportações de tecnologia somam 1 bilhão de euros até agora no ano, ante 900 milhões de euros em 2017, colocando-a entre os três principais setores exportadores após automóveis e agricultura, segundo o ministro da Fazenda, Sinisa Mali.

As empresas sérvias estão produzindo software para indústrias que vão desde a agricultura até medicina, bem como aplicativos similares ao Uber caminhões, jogos online e testes. Elas também estão executando os serviços de call centers e linhas de atendimento ao cliente.

Mas é um mercado competitivo, com muitos países lutando para receber uma parte do dinheiro investido por empresas estrangeiras de tecnologia estrangeira.

Sob liderança da primeira-ministra Ana Brnabic, com formação em promoção do empreendedorismo, a Sérvia está apoiando startups e cortejando multinacionais para ter operações na Sérvia.

Como parte de sua estratégia, a Sérvia está atraindo investidores estrangeiros com seu padrão de baixo custo de pessoal, bem como subsídios de até 10 mil euros por empregado.

Grandes empresas, incluindo Microsoft, IBM e Intel, fixaram centros de desenvolvimento na Sérvia ou terceirizaram o trabalho para empresas locais, oferecendo salários mais de três vezes maiores que o salário médio mensal local de 420 euros, porém menor do que nos países da UE.

EVASÃO DE CÉREBROS

Centenas de milhares de jovens com instrução deixaram a Sérvia desde 2000, após a saída do homem forte Slobodan Milosevic. O êxodo continua a uma taxa média anual de cerca de 30 mil pessoas nos últimos anos, com 60 mil deixando o país apenas em 2015, principalmente para a UE.

Embora algumas empresas de tecnologia na Sérvia empreguem pessoas com trabalho terceirizado de baixa qualificação em call centers ou suporte de lojas online, outras estão envolvidas em áreas mais sofisticadas.

A economia sérvia deve crescer 4 por cento este ano, segundo o banco central, acima dos 2 por cento em 2017. As exportações líquidas de todos os serviços do país candidato à UE cresceram a uma taxa anual de 23,2 por cento no primeiro semestre, com impulso por tecnologia da informação e serviços empresariais.

Havia mais de 2.000 empresas no setor de tecnologia da Sérvia em 2017, de acordo com uma análise publicada este ano pela Comissão de Proteção da Concorrência do governo, ante 700 em 2006, com uma receita dobrando para 1,5 bilhão de euros.

ENGENHEIROS PROCURADOS

Embora a PwC espere que o setor de tecnologia da Sérvia continue a crescer mais de 20 por cento ao ano, a expansão está sendo dificultada pela falta de pessoas qualificadas.

As universidades estão produzindo engenheiros, mas estima-se que o país precisa de pelo menos mais 15 mil para cumprir suas ambições, se quiser se tornar mais do que um centro de terceirização de baixo custo.

Para remediar o problema, o governo alocou 65 milhões de euros para centros de ciência e tecnologia e planeja investir 70 milhões de euros em novos computadores e melhorar as conexões de internet nas escolas, segundo o gabinete do primeiro-ministro.

Também tornou obrigatórios cursos de programação de software em escolas de ensino fundamental.

Tesla, sérvio nascido na Croácia que emigrou para os EUA ainda jovem em 1884, é o pai da transmissão de energia elétrica e foi pioneiro nas comunicações sem fio. Seu legado inspirou a fabricante de carros elétricos Tesla.

