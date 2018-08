MADRI (Reuters) - O site do Banco de Espanha está temporariamente fora do ar por conta de um ataque cibernético que afeta o sistema desde domingo, disse um porta-voz do Banco Central espanhol nesta segunda-feira.

O porta-voz disse que o ataque não teve qualquer efeito sobre os serviços do banco ou suas comunicações com o Banco Central Europeu e outras instituições, e que não havia risco de violação de dados.

"É um ataque de negação de serviço que afeta de forma intermitente o acesso ao nosso site, mas não teve efeito sobre o funcionamento normal da entidade", disse o porta-voz.

Na computação, em um ataque de negação de serviço (DoS) o autor tenta tornar uma máquina ou recurso de rede indisponível para os usuários, interrompendo temporariamente ou indefinidamente os serviços de um endereço online.

(Por Carlos Ruano)