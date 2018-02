(Reuters) - O Snapchat respondeu nesta terça-feira a uma petição do Change.org, que pediu uma reversão do último design do aplicativo.

A empresa prometeu lançar uma nova atualização nas próximas semanas, o que "facilitaria a localização dos Stories", permitindo uma experiência mais personalizada para os usuários.

Não foi imediatamente claro se isso significa um retorno para a versão anterior do aplicativo.

A petição, intitulada como "Remover a nova atualização do Snapchat", foi assinada por mais de 1,2 milhão de usuários até agora e afirma que a nova atualização para o aplicativo fez com que muitos recursos ficassem mais difíceis de usar.

"Esta petição visa ajudar a convencer o Snapchat a mudar o aplicativo ao básico, antes da nova atualização de 2018", de acordo com a petição.

(Por Munsif Vengattil)