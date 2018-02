Em um esforço para mapear os estabelecimentos dedicados à hospedagem pelo Brasil, o Ministério do Turismo começou ano passado uma peregrinação em busca de regularizar a situação dos espaços. Até agora, apenas 31% dos localizados no Nordeste foram devidamente cadastrados.

Segundo o balanço divulgado ontem pela pasta a Bahia, que mais tem estabelecimentos voltados à hospedagem, soma 27% deles regulamentados, o que dá cerca de 661 dos mais de 2,4 mil hotéis, pousadas, hostels e outros formatos.

Em Sergipe, apenas 34, dos 214 estabelecimentos já foram cadastrados, o que representa uma média de 15% do total. No Estado de Pernambuco, foram mapeados 803 meios de hospedagem dos quais 295, ou 36%, já se regularizaram junto ao governo federal.

No Maranhão foram identificados 447 meios de hospedagem no Censo da hotelaria realizado ano passado, mas apenas 134, ou 30% do total, já têm todas as autorizações para funcionar segundo as novas regras do governo.

Na Paraíba são 172 meios de hospedagem cadastrados dos 332 mapeados em 2017. O número representa a melhor média entre os estados mapeados, com 52% de regularização. No Rio Grande do Norte a busca é por garantir o cadastro de 594 espaços, mas só 157 estão no sistema. Em Alagoas são 300 estabelecimentos com 104 meios cadastrados.

No Ceará, a expectativa do Ministério do Turismo é garantir o cadastro dos 975 meios de hospedagem, mas atualmente, apenas 431 estão no sistema.

“Além da formalização de meios de hospedagem, o cadastro também é obrigatório para outras seis categorias – agência de turismo, parque temático, acampamento turístico, organizadora de eventos, guia de turismo e transportadora turística”, diz o pasta.

Nos próximos meses o ministro da cultura, Max Beltrão, pretende reforçar a fiscalização junto aos estabelecimentos, e nos próximos meses o foco será estados da região Sudeste.

“Esse é um importante marco para o turismo brasileiro uma vez que com o novo Cadastur daremos mais um passo em direção à regularização do setor em todo o País. Nossa intenção é melhorar a segurança e a qualidade dos serviços prestados aos turistas. Acredito que os empresários entendem e apoiam esse trabalho”, diz.