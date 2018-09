Apesar de positivo, o saldo da balança comercial brasileira em agosto é o pior para o mês desde 2015. Volatilidade do dólar em relação ao real deve afetar o resultado dos próximos meses. Com aumento expressivo nas importações, a balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 3,775 bilhões em agosto, de acordo com os dados divulgados ontem (03) pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Página 4