Em um cenário no qual as redes sociais do Facebook, como Instagram, Whatsapp e o site homônimo dominam, a gigante chinesa de tecnologia Tencent aposta nos games para ganhar escala no mercado brasileiro. Depois de adquirir empresas norte-americanas como a Riot Games, jogos populares são os principais canais de receita da companhia no Brasil.

Os jogos da Tencent mais disseminados no mundo são o Arena of Valor, com forte presença na Europa e 100 milhões de usuários na China; o League of Legends, que ganhou grande popularidade no Brasil nos últimos anos; e o Clash of Clans, muito jogado por meio do Facebook.

De acordo com o pesquisador sênior do instituto de pesquisas da Tencent, Yi Wang, a empresa já teve planos de internacionalização no passado, mas estes não foram bem sucedidos. O aplicativo WeChat, por exemplo, pode ser usado no Brasil, mas o Whatsapp ainda domina o mercado de mensagens instantâneas no país.

Segundo o pesquisador, a companhia vai muito bem na expansão em outros países na parte de jogos, mas no WeChat sofre com a falta de tecnologia para pagamentos móveis em alguns países. Isso porque o aplicativo tem uma função muito utilizada na China para fazer pagamentos, assim como o AliPay, da também gigante chinesa Alibaba.

O pesquisador sênior do instituto de pesquisas da Tencent, Yi Wang

Na China é comum ver pessoas de todas as idades usando o celular para pagar tudo, desde o metrô e bicicletas compartilhadas até mesmo frutas na feira. É justamente essa característica que o especialista acredita ser um diferencial. "A grande vantagem é que o WeChat não é apenas um app, mas tem outros aplicativos dentro, serve inclusive como meio de pagamento", destaca.

Embora não cite datas nem valores sobre investimentos no Brasil para alavancar o uso do WeChat, o pesquisador disse que o País está na mira da Tencent. "Se há demanda em algum país, o WeChat pretende desenvolver o mercado", acrescentou em entrevista nesta quarta-feira, em Pequim, após apresentação a jornalistas.

(O repórter viajou a convite do Ministério do Comércio da China)

Leia também:

Tencent tem primeira queda no lucro trimestral em quase 13 anos em meio a limbo regulatório