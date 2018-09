Por Pei Li e Adam Jourdan

PEQUIM/XANGAI (Reuters) - A Tencent Holdings removerá o popular jogo de pôquer "Texas Hold'Em", informou a gigante de tecnologia chinesa aos usuários nesta segunda-feira, em mais um passo para atender à regulação cada vez mais intensa do governo sobre a indústria de videogames do país.

A empresa informou que o jogo estará indisponível a partir de 25 de setembro. A Tencent compensará os usuários de acordo com os regulamentos do Ministério da Cultura.

A companhia chinesa, que obtém uma enorme quantidade de lucro com jogos, está enfrentando desafios crescentes este ano com regulamentações rígidas e censura do governo. A Tencent precisou reformular um videogame de sucesso e viu outros serem censurados.

O valor de mercado da empresa caiu cerca de 20 bilhões de dólares em um dia no mês passado, com preocupações de que a China limitaria os negócios após uma repressão aos jogos online, citando níveis crescentes de miopia.

Um porta-voz da Tencent disse que o plano para fechar o jogo foi um "ajuste nos negócios", mas se recusou a comentar mais.

A Tencent registrou seu primeiro declínio trimestral no lucro em quase 13 anos em agosto, citando questões sobre a aprovação de jogos populares.

Fundada em 1998, o principal negócio da empresa é o videogame, embora também administre a rede social dominante da China, o WeChat, com mais de 1 bilhão de usuários.

Uma pessoa da divisão de jogos da Tencent, que não quis ser identificada por não ter autorização para falar publicamente, disse à Reuters que não é surpresa que o xadrez e os jogos de cartas sejam os primeiros a se tornarem ilegais na China continental.

